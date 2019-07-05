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Новости. Общество
07:15, 05 Июля 2019

Три школьника в Карелии сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам

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Впервые за два года в Карелии три человека получили высший балл ЕГЭ сразу по двум предметам.

В Карелии впервые с 2016 года школьники сдали ЕГЭ на максимальный балл сразу по двум предметам, сообщили в республиканском правительстве.

Среди них Артем Колос (Университетский лицей) - по русскому языку и профильной математике, Илья Цыпин (Ломоносовская гимназия) - по русскому языку и биологии, выпускница школы № 3 Кондопоги Полина Васильева - по русскому языку и литературе.

Напомним, что в 2016 году три школьницы из Петрозаводска и одна из Пудожа набрали 100 баллов по двум предметам.

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