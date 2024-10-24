Три товарища в студеной озерной воде привлекли внимание известного карельского фотографа

Три неподвижных изваяния попали в объектив фотоаппарата Игоря Подгорного.

Известный фотограф Карелии Игорь Подгорный опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» удивительный снимок.

Фотографию мастер назвал «Три товарища».

«Три камня — три товарища в неподвижной, холодной воде карельского озера морозным октябрьским утром», — описал фотохудожник свои впечатления от увиденного, запечатлев момент.

Подписчики сразу прокомментировали размещенное в сети фото, выразив восхищение: «Супер!», «Великолепно, невероятно здорово!».