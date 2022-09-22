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Три тысячи человек приняли участие в акции в поддержку референдумов на Донбассе «Своих не бросаем»

Новости. Общество
17:31, 23 Сентября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Волонтеры из числа молодежных организаций и Юнармии, представители общественных организаций и объединений, горожане выступили в поддержку решений Общественных палат ДНР и ЛНР, Общественных советов Херсонской и Запорожской областей о незамедлительном проведении референдумов и вступлении в состав России.

С 23 по 27 сентября на данных территориях проходят референдумы. Вхождение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России безусловно поддерживается гражданами России. Петрозаводск также присоединился к проведению акций — сегодня на Онежской набережной прошёл митинг-концерт «Своих не бросаем». В акции приняли участие три тысячи человек.

На митинге выступил председатель карельской региональной общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите отечества «Поисковые отряды «Эстафета Поколений» Илья Герасев, который лично встречался с жителями ДНР в рамках гуманитарной миссии.

«Мы долго были в Мариуполе, в целом в Донбассе. Ходили по домам, по дворам. Люди говорили нам: не уходите, мы хотим быть в России, говорить и думать на русском языке. Люди ждали этого референдума 8 лет, — сказал Илья Герасев. — Наша задача — поддержать их в эту минуту. Потому что Донбасс — это Россия, а Россия — это Донбасс».

Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин подчеркнул, что присоединение Крыма к России в результате референдума в 2014 году стало ключевым историческим событием, которое привело к созданию ДНР и ЛНР.

«Запад не принял эти республики, — отметил ректор. — И сегодня в ходе референдума жители высказывают свою твёрдую позицию — быть в России».

На митинге слова поддержки в проведении референдума высказали Председатель Общественной палаты Республики Карелия Любовь Кулакова, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Сергей Шугаев, депутат Петрозаводского городского Совета, директор школы № 8 имени Героя Советского Союза Варламова Н. Г. Екатерина Реутова.

Выступающие поблагодарили собравшихся на митинге за поддержку жителей ЛНР, ДНР и других территорий в решении принять участие в референдуме.

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