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Три женщины умерли от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:27, 30 Марта 2021
фото: © AP Photo / Domenico Stinellis
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Всего от коронавирусной инфекции в Карелии скончались 387 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 71-летняя жительница поселка Эссойла, 65-летняя петрозаводчанка и 70-летняя жительница поселка Лоймола. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавирусной инфекции в Карелии скончались 387 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 87 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии составило 43859 человек.

Выздоровели 41186 человек, за сутки выписан по выздоровлению 171 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7113,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3085,9 случая, по Северо-Западу – 5457,1.

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