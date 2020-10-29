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Три жительницы Карелии, совершая сделки в интернете, продиктовали мошенникам данные своих карт и лишились денег

Новости. Общество
18:20, 30 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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От интернет-мошенников пострадала одна жительница Сортавальского района и две петрозаводчанки, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Сортавальского района обратилась 35-летняя жительница одного из поселков и сообщила, что стала жертвой недобросовестного продавца. Как выяснилось, несколько дней назад она нашла в интернете объявление о продаже дивана.

Решив его приобрести, женщина связалась по телефону с продавцом, но узнала, что у нее уже есть конкурент. Чтобы обеспечить себе приоритет в покупке, она согласилась полностью оплатить товар. Получив реквизиты счета продавца, покупательница перевела почти 24 тысячи рублей. На этом их общение прекратилось, продавец перестал выходить на связь.
Жительница Петрозаводска 1999 года рождения разместила в сети объявление о продаже компьютерного стола. В скором времени ей поступил звонок из другого региона.

Потенциальный покупатель был готов оплатить покупку и прислал собеседнице ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты. Как только она это сделала, с ее счета исчезло более 5 тысяч рублей. Аналогичным образом была обманута еще одна горожанка, которая продавала детскую мебель. В ходе переписки женщина также сообщила неизвестному лицу данные своей карты, в том числе секретный код, и лишилась 11 800 рублей. По всем фактам проводятся проверки.

Полиция Карелии призывает граждан совершать дистанционные сделки с умом. Тщательно проверяйте любую размещенную в интернете информацию, не торопитесь сообщать данные своей банковской карты незнакомым людям. Не используется зарплатную или пенсионную карту для сделок в сети.

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