Три жизненно важных лекарства перестанут поставлять в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставку в Россию трех жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Об этом сообщил Росздравнадзор, передает РИА Новости.

Решение касается антидепрессанта "Амитриптилин Никомед", противомикробного препарата "Метронидазол Никомед" и лекарства "Атенолол Никомед", применяющегося при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Компания объяснила свое решение "глобальным пересмотром продуктового портфеля компании" и необходимостью "переоснастить производство". По мнению представителей Takeda, отзыв лекарств не будет иметь негативных последствий для пациентов, так как в России зарегистрировано достаточное количество идентичных препаратов.

Компания планирует отозвать регистрационные удостоверения на эти лекарства в январе 2024 года.