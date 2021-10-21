Тринадцать ДТП произошло на заснеженных трассах Карелии за сутки

В Упрдор «Кола» просят водителей поменять шины и соблюдать особое внимание на дорогах из-за непогоды.

По данным Упрдор «Кола», сразу 13 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на федеральных трассах Карелии за минувшие сутки. В связи с этим Управление напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать установленный скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, быть аккуратными при выполнении маневров.

Также владельцам транспортных средств настоятельно рекомендуют установить зимние шины: летняя резина особенно небезопасна при неустойчивых погодных условиях, когда снег чередуется с дождем.

В Упрдор «Кола» отметили, в течение суток на федеральных дорогах Карелии и Мурманской области на уборке снега и распределении пескогравийной смеси было задействовано около полутора сотен единиц различной техники.

В случае возникновения вопросов, связанных с содержанием федеральных автодорог, следует обращаться по круглосуточным телефонам: 8-814-2-44-44-77 (Карелия), 8-815-2-56-78-87 доб. 208 (Мурманская область).

Ранее сообщалось, в Карелии водитель улетел в кювет и попал в больницу.