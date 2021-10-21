В Карелии водитель улетел в кювет и попал в больницу

Жесткое ДТП произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск».

По информации Госавтоинспекции Карелии, 20 октября в 21.30 на 541км + 220м федеральной трассы А-119 «Вологда –Медвежьегорск» 64-летний водитель автомобиля Renault Sandero выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась.

Водитель получил травмы. Мужчина с места ДТП был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, автомобиль с номерами Ленобласти не удержался на заснеженной трассе в Карелии и упал в кювет.