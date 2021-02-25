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Триста человек умерли от коронавируса в Карелии с начала пандемии

Новости. Общество
09:27, 26 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Сегодня число жертв COVID-19 с начала пандемии в Карелии достигло трехсот человек.

За сутки в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин 1939 и 1949 годов рождения и женщина 1952 года рождения. Все трое пациентов были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сегодня общее официальное число жертв пандемии COVID-19 в Карелии достигло 300 человек. Информация об этом содержится в таблице, приведенной на странице в соцсети главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 132 человек. Из этого числа заболевших – 125 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 156 человек. Общее число выздоровевших пациентов в Карелии с начала пандемии достигло 36445 человек.

Всего за период пандемии выявлен 40741 человек в Карелии, заразившийся COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6590,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2870,3 случая, по Северо-Западу – 5068,4, сообщает оперштаб.

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