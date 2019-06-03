Трижды судимый за пьяное вождение петрозаводчанин вновь пошел на преступление

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Мужчину будут судить за пьяное вождение, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Петрозаводска за пьное вождению.
Мужчина уже был трижды судим за совершение аналогичных преступлений и отбыл наказание в колонии–поселении.
13 апреля мужчина, управлял автомобилем ВАЗ 21122, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
На этом местный житель не остановился и 15 апреля был остановлен и задержан сотрудниками ГИБДД при управлении тем же автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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