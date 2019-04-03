ТРК "ЛОТОС PLAZA" приглашает детей на волшебные мастер-классы

Новости по теме
03.04.19 07:17
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Что обрадует вашего ребенка в эти солнечные весенние выходные? Только настоящее волшебство. Нет, вы не ослышались.
"ЛОТОС PLAZA" не перестает удивлять своих гостей и приглашает детей на невероятные мастер-классы по обучению фокусам.
Весь апрель, по субботам, с 13-00 до 15-00 Школа волшебства с Сергеем Веселовым будет ждать маленьких магов и чародеев.
Пока юные дарования будут изучать волшебную науку, вы сможете отдохнуть в ТРК за чашечкой кофе. А уже дома насладиться удивительным представлением своего маленького волшебника.
Звучит потрясающе. Осталось дождаться субботы и прийти в "ЛОТОС PLAZA". Чудеса только начинаются.
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