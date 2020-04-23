Трое пенсионеров умерли в Карелии от пневмонии за последние сутки

За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 185 человек, 29 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Три летальных случая за последние сутки: две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

Напомним, на днях от пневмонии умерли 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания.