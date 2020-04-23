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Трое пенсионеров умерли в Карелии от пневмонии за последние сутки

Новости. Происшествия
09:38, 24 Апреля 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
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За минувшие сутки в больницы республики были госпитализированы 18 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 185 человек, 29 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Три летальных случая за последние сутки: две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

Напомним, на днях от пневмонии умерли 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания.

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Комментарии

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Изя
2020-04-24 09:50:25
Так с чем борется Парфенчиков ? С короновирусом или пневмонией ? Сам то понимает с чем и зачем , и как ??? :)
Гость
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