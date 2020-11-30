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Трое подростков провалились под лед на озере Контокки в Карелии

Новости. Происшествия
11:45, 01 Декабря 2020
фото: © паблик 2 пожарного-спасательного отряда ФПС по Карелии
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Трагедией чуть не закончилась прогулка юных жителей Костомукши по озеру Контокки.

ЧП произошло в минувший понедельник, 30 ноября, в Костомукше. Трое подростков на Гипроруде попытались погулять по льду до ближайшего острова. На обратном пути дети провалились, но сумели вылезти на берег. Портфель одного из счастливцев остался плавать в воде, сообщается в паблике второго пожарного-спасательного отряда ФПС по Карелии.

Спасатели напомнили, что 11 ноября вышло постановление местной администрации о запрете выхода на лед водоемов Костомукшского городского округа вплоть до образования необходимой толщины льда (10 см).

"Однако нетерпеливые люди, выходя на лед, пытаются играть с судьбой в рулетку. Уже есть факты провалов граждан под лед в нескольких районах Карелии. К сожалению, и на озере Контокки уже зафиксированы попытки выхода на лед и провалы, едва не окончившиеся трагедией", - пишут в паблике.

Ранее в Лоухи спасатели вытащили из воды, провалившегося под лед водителя снегохода.

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