Трое подростков в Петрозаводске повеселились за чужой счет и попали на скамью подсудимых

В Петрозаводске трех подростков будут судить за кражу денег с банковских карт, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что трое подростков в Петрозаводске, используя найденные банковские карты, договорились между собой совершить хищение денег с них.

Для этого они банковскими картами оплачивали покупки в различных магазинах Петрозаводска. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 18 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Они пояснили следователю, что деньги потратили на продукты и развлечения.

В настоящее время проведены все следственные действия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.