Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:33, 18 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

Трое подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере выплатят потерпевшим более 40 млн рублей

Загрузка...

Городской суд Петрозаводска в понедельник частично удовлетворил иски потерпевших и их представителей по делу о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.

Такое решение принял судья Александр Смирнов.

В частности, суд частично удовлетворил иски потерпевших и представителей Балакирева, Заслонова, Широких, Борисовой, Гришиной, Романова, Романовой, Волковой о компенсации морального вреда.

"Гражданские иски о компенсации морального вреда потерпевших… удовлетворить частично. Взыскать компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями с учетом частичного возмещения", - сказал Смирнов.

Так, Решетова должны будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.

Суд отклонил иски к Ильину, Коваленко и Котович, которые были оправданы по делу.

Кроме того, часть исков оставлены без рассмотрения с правом взыскать моральных вред с подсудимых в рамках гражданского делопроизводства.

В понедельник суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, экс-координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.

Суд освободил от наказания из-за истечения срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова (тот мог сесть на 8 месяцев в колонию-поселение).

Суд полностью оправдал, признав право на реабилитацию, бывшего инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович.

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
16.03.2019, 21:40
Лобода показала изменившуюся после родов фигуру, выложив откровенное селфи
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку

Аналитика

Сегодня 14:08
Тема недели
"Они виноваты и с этим будут жить"
Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.
Зачем нужны губернаторы?
Сегодня 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 4
11.03.2019 15:47
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Без политики
Никто, кроме нас
История о том, как вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»