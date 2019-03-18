Трое подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере выплатят потерпевшим более 40 млн рублей
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Городской суд Петрозаводска в понедельник частично удовлетворил иски потерпевших и их представителей по делу о гибели 14 детей на Сямозере в июне 2016 года.
Такое решение принял судья Александр Смирнов.
В частности, суд частично удовлетворил иски потерпевших и представителей Балакирева, Заслонова, Широких, Борисовой, Гришиной, Романова, Романовой, Волковой о компенсации морального вреда.
"Гражданские иски о компенсации морального вреда потерпевших… удовлетворить частично. Взыскать компенсацию морального вреда, причиненного преступлениями с учетом частичного возмещения", - сказал Смирнов.
Так, Решетова должны будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.
Суд отклонил иски к Ильину, Коваленко и Котович, которые были оправданы по делу.
Кроме того, часть исков оставлены без рассмотрения с правом взыскать моральных вред с подсудимых в рамках гражданского делопроизводства.
В понедельник суд приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, экс-координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего режима.
Суд освободил от наказания из-за истечения срока давности инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова (тот мог сесть на 8 месяцев в колонию-поселение).
Суд полностью оправдал, признав право на реабилитацию, бывшего инструктора Павла Ильина, экс-главу карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилу Котович.
По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено. Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.
На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.
Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.
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