Трое пожилых жителей Карелии не смогли вылечиться от коронавируса и умерли

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 442 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ умер 70-летний житель Сортавалы, в Кондопожской ЦРБ скончалась 85-летняя жительница Спасской Губы, в Медвежьегорской ЦРБ - 85-летняя пудожанка. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 442 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболевших – 66 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных в Карелии коронавирусом составляет 45286 человек.

Выздоровел 43241 пациент, за сутки выписан по выздоровлению 81 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7374,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3210,1 случая, по Северо-Западу – 5652,4.