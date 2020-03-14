Трое россиян заразились коронавирусом, не выезжая из страны

Три случая заражения коронавирусом, выявленные за сутки в России, связаны с контактами внутри страны.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что остальные заболевшие в последние две недели посещали зарубежные страны — Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию.

За последние сутки в России выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших в стране составляет 59 человек, в том числе 56 - россияне, двое - граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц.