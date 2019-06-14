Трое рыбаков пропали на Водлозере, их лодка перевернулась

В Пудожском районе Карелии проводятся поиски троих рыбаков, которые пропали после того, как их лодка перевернулась.

В Пудожском районе началась доследственная проверка по факту происшествия на озере Водлозеро. Об этом сообщили в следственном комитете Карелии.

По версии следствия, в ночь на 12 июня четверо мужчин на моторной лодке вышли в озеро Водлозеро в Пудожском районе. Лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение троих человек неизвестно.

В районе Водлозера организованы поисковые мероприятия.