Трое рыбаков пропали на Водлозере, их лодка перевернулась

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В Пудожском районе Карелии проводятся поиски троих рыбаков, которые пропали после того, как их лодка перевернулась.
В Пудожском районе началась доследственная проверка по факту происшествия на озере Водлозеро. Об этом сообщили в следственном комитете Карелии.
По версии следствия, в ночь на 12 июня четверо мужчин на моторной лодке вышли в озеро Водлозеро в Пудожском районе. Лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение троих человек неизвестно.
В районе Водлозера организованы поисковые мероприятия.
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