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Трое заключенных «девятки», экс-начальников которой судят за избиение, пожаловались замрокурора Карелии

Новости. Общество
11:21, 12 Августа 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В исправительной колонии №9, бывших руководителей которой - Савельева и Ковалева - судят за избиение заключенного, трое осужденных обратились с жалобами на административные взыскания к зампрокурора Карелии, сообщили в надзорном ведомстве.

Так, первый заместитель прокурора Карелии Алексей Афанасьев посетил с проверкой исправительную колонию строгого режима №9, расположенную в Петрозаводске.

В ходе проверки проведен обход общежитий осужденных, штрафных помещений для нарушителей установленного порядка отбывания наказания, производственных объектов колонии.

При опросах осужденных в отрядах и на производстве жалоб на условия отбывания наказания не поступило.

Вместе с тем, в ходе личного приема трое осужденных заявили прокурору жалобы на примененные к ним администрацией учреждения дисциплинарные взыскания. По данным обращениям прокуратурой республики в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в Петрозаводске начался суд над обвиняемыми в избиении осужденного руководителями колонии № 9 Иваном Савельевым и Иваном Ковалевым.

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