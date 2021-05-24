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В Петрозаводске начался суд над обвиняемыми в избиении осужденного руководителями колонии № 9 Иваном Савельевым и Иваном Ковалевым

Новости. Общество
17:15, 25 Мая 2021
фото: коллаж © Столица на Онего/© паблик УФСИН России по Республике Карелия

В суде, как и во время предварительного следствия, оба офицера УФСИН Карелии свою вину не признали.

Сегодня 25 мая заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков начал рассматривать уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

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Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом, ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным. При этом, как во время предварительного следствия, так и в суде, оба офицера УФСИН свою вину не признали.

«Таких событий не было», — ответил Иван Савельев на вопрос судьи: признает ли он свою вину?

Напомним, что вначале заместитель прокурора Карелии Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в Следком республики «для производства дополнительного расследования». Основным доводом для этого послужило заключение эксперта из Санкт-Петербурга, не подтвердившего, что на указанной видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев. На основании данного и других обстоятельств, прокуратура не случайно пришла к выводу, что в этой ситуации «невозможно дать правовую оценку правомерности либо неправомерности, а также возможности применения Савельевым и Ковалевым в отношении Насруллоева физической силы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного кодекса….».

Однако спустя несколько дней после отказа зампрокурора республики утвердить обвинительное заключение по уголовному делу Савельева и Ковалева, уходящий прокурор Карелии Карен Габриелян все-таки сделал это, и в результате дело оказалось в суде.

Что касается потерпевшего Насруллоева, то в судебном заседании он отсутствовал и едва ли когда-нибудь из родного Таджикистана снова приедет в Россию, для которой, после совершенного им здесь тяжкого преступления, он, похоже, стал персоной «нон грата».

Защищают Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинитель на процессе — заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.

Следующее судебное заседание по этому уголовному делу запланировано на 9 июня.

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Комментарии

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театральный критик
2021-05-25 17:30:00
Работайте братья
Off
2021-05-25 18:21:42
театральный критик, социопатишка..ты что вертухай? Тогда понятно. :)
врунофф
2021-05-25 18:27:14
Off, ага. Очень любил выбивать признательные показания из узников совести :)
Goxa
2021-05-25 18:00:23
театральный критик, скоро к вам приедет Гена
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