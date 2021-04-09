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Уголовное дело бывших начальников колонии №9 Петрозаводска вернули в Следком

Новости. Общество
12:59, 10 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

«Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - рассказал адвокат Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев».

Напомним, что еще 13 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ, видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения.

Подробнее читайте в материале «Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой».

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Комментарии

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Chel
2021-04-10 14:01:48
Отсаньте уже от парней.
кир
2021-04-10 13:51:36
В России есть такое понятие "поступить по совести". Это выше , чем на Западе "по закону", и совсем другое ощущение мира, - сказал мудрый кот.
театральный критик
2021-04-10 13:40:25
Проще говоря вернули для прекращения . Теперь надо возбуждать за клевету.
Гость
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