Уголовное дело бывших начальников колонии №9 Петрозаводска вернули в Следком

Прокуратура Карелии не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-начальника колонии № 9 Петрозаводска Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Заместитель прокурора республики Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в карельский Следком "для производства дополнительного расследования".

«Кандидат юридических наук Сергей Губин привел аргументированные доводы в пользу принятого им решения возвратить это уголовное дело в Следком республики для производства дополнительного расследования, - рассказал адвокат Михаил Шогин. – Основной довод – заключение эксперта из Санкт-Петербурга. Он пришел к выводу, что изображения на видеофайле (появившейся в СМИ видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9 – прим. ред.) непригодны для сравнительного исследования. Говоря проще, экспертиза не подтвердила, что на этой видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев».

Напомним, что еще 13 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ, видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения.

Подробнее читайте в материале «Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой».