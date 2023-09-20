Трое жителей Карелии попались, когда сливали топливо из стоящего на станции тепловоза

В Лахденпохском районе осудили местных жителей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Мужчины обвинялись в том, что слили дизельное топливо с одного из тепловозов в Элисенвааре.

Днем в марте 2023 года, как установил суд, два машиниста и помощник машиниста, сговорившись, слили дизельное топливо из тепловоза, стоящего на станции Элисенваара. Мужчины успели слить более 300 литров на сумму более 12 тысяч рублей, когда их задержали сотрудники полиции Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.

С учетом положительных характеристик, наличия у каждого из обвиняемых малолетних детей и позиции гособвинителя, суд назначил двоим мужчинам, непосредственно сливавшим топливо, штрафы по 20 тысяч рублей, а их подельнику, предоставившему тару — 15 тысяч рублей.