Трое жителей Карелии скончались от коронавируса за последние сутки

Общее число жертв пандемии COVID-19 в республике составило 1093 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 4 декабря в Республике Карелия зарегистрированы 84404 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 265 инфицированных, из них непривитых — 253 (95,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 696 пациентов, в состоянии средней тяжести — 616 человек, в тяжёлом — 76 (из них непривитых — 76).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 79559 человек, за последние сутки — 221.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1093 человек.