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Трое жителей Карелии в последний день июня перекинули на счета мошенников 3 миллиона рублей

Новости. Общество
12:13, 02 Июля 2022
фото: © seligerlife.ru

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За сутки мошенники выманили у жителей Карелии более трех миллионов рублей, сообщили в МВД Карелии.

Ежедневно в полицию Карелии поступают заявления от граждан об обманном хищении средств. Самой распространенной схемой, которой успешно пользуются злоумышленники, остается «звонок из банка».

Так, в минувший четверг на уловку аферистов попался 26-летний житель Петрозаводска. Днем ему позвонил неизвестный и представился работником финансового учреждения. Мужчина узнал, что у его банковской карты заканчивается срок действия, в связи с чем необходимо быстро перечислить денежные средства на другой счет. Он обналичил 900 тысяч рублей и перевел их незнакомцу.

Горожанину 1970 года рождения по телефону сообщили, что на его имя кто-то оформил кредит на сумму 500 тысяч рублей. Под предлогом отмены незаконной операции аферисты вынудили мужчину взять в банке такую же сумму и перевести средства на их счет.

Аналогичным образом был обманут и 46-летний житель Костомукши: он потерял более двух миллионов рублей.

Зачастую жертвами преступников становятся и те граждане, которые оформляют сделки купли-продажи, а также пользуются различными услугами через интернет.

Так, житель столицы Карелии решил воспользоваться специальным сервисом попутчиков, чтобы добраться до Санкт-Петербурга. Через мессенджер он получил сообщение якобы от водителя, который просил внести предоплату. Мужчина прошел по ссылке, указал реквизиты карты, после чего у него списали 5 800 рублей.

В настоящее время полицейские работают по заявлениям потерпевших, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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