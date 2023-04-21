Троллейбус и маршрутный автобус столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Ленина при подъезде к остановке.

Авария с участием троллейбуса и маршрутного автобуса произошла вчера, 5 июня, в самом центре Петрозаводска, прямо на остановке возле дома по адресу: проспект Ленина, 26.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и был выложен в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, в 17.51 маршрутка стояла на остановке, куда в это время подъехал троллейбус. Его водитель не нашел место за автобусом и начал объезжать его, чтобы остановиться впереди, и в этот момент маршрутка также начала движение. Транспортные средства столкнулись по касательной.

Информации о пострадавших не было. Удар, судя по всему, оказался не слишком сильным.