Троллейбус и маршрутный автобус столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла на проспекте Ленина при подъезде к остановке.
Авария с участием троллейбуса и маршрутного автобуса произошла вчера, 5 июня, в самом центре Петрозаводска, прямо на остановке возле дома по адресу: проспект Ленина, 26.
Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк» и был выложен в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, в 17.51 маршрутка стояла на остановке, куда в это время подъехал троллейбус. Его водитель не нашел место за автобусом и начал объезжать его, чтобы остановиться впереди, и в этот момент маршрутка также начала движение. Транспортные средства столкнулись по касательной.
Информации о пострадавших не было. Удар, судя по всему, оказался не слишком сильным.
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