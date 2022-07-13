Троллейбусы в Петрозаводске изменят время работы из-за отключения электричества

В связи с приостановкой электроснабжения 23 и 24 июля изменится время работы троллейбусов, сообщили в Троллейбусном управлении.

В связи с приостановкой электроснабжения 23 и 24 июля изменится время работы троллейбусов. В субботу последние машины вернутся в депо в 21.00. В воскресенье троллейбусы выйдут на свои маршруты с конечных станций в 10.30.

Ранее сообщалось, что ночь с 23 на 24 июля, с 22 до 8 часов, произойдет отключение электричества в части домов в центре Петрозаводска, а также в Октябрьском и Первомайском районах.