Тротуары и магистрали Петрозаводска готовят к асфальтированию (ФОТО)

В трех районах Петрозаводска подрядчик готовит тротуары и магистрали к асфальтированию, сообщили в администрации города.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" "АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы. Сегодня подрядчик работает в Октябрьском, Первомайском районах и на Голиковке.

В ближайшее время организация приступит к асфальтированию тротуаров на набережной Варкауса. Сейчас там завершаются подготовительные работы. На улице Калинина не прекращается фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Также подрядчик ведёт работы на Первомайском проспекте.







Каждый этап восстановления дорожного полотна и тротуаров контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.





В администрации отмечают, что восстановление дорог и тротуаров в карельской столице синхронизировано с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Таким образом, земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Связи и др.