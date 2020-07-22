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Тротуары и магистрали Петрозаводска готовят к асфальтированию (ФОТО)

Новости. Общество
15:28, 23 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В трех районах Петрозаводска подрядчик готовит тротуары и магистрали к асфальтированию, сообщили в администрации города.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" "АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы. Сегодня подрядчик работает в Октябрьском, Первомайском районах и на Голиковке.

В ближайшее время организация приступит к асфальтированию тротуаров на набережной Варкауса. Сейчас там завершаются подготовительные работы. На улице Калинина не прекращается фрезерование старого покрытия и устройство выравнивающего слоя. Также подрядчик ведёт работы на Первомайском проспекте.



Каждый этап восстановления дорожного полотна и тротуаров контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

В администрации отмечают, что восстановление дорог и тротуаров в карельской столице синхронизировано с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения. Таким образом, земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Связи и др.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паша
2020-07-23 16:43:48
Ура! Город делают! Видать не дали возможность деньги распилить, для "устрашения кремня посадили" в СИЗО, спасибо СК РФ , благодаря вам так и город переасфальтируют весь!?! Ура!
Саныч
2020-07-23 15:53:42
Улица др. почему с маленькой буквы?
Гость
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