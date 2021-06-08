Тротуары могут быть закрыты для движения самокатов тяжелее 35 кг

Минтранс предлагает запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах — поправки в ПДД обсуждаются совместно с МВД.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

«Что нового, по сравнению с тем, что было — это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг», — заявил он в ходе обсуждения на площадке Народного фронта.

Планируются и другие ограничения для самокатов — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».