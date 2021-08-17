Трудные подростки в Карелии узнали о своей будущей профессии

Подростки, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, ознакомились с работой Агентства занятости населения в Сегежском районе, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники УИИ УФСИН Карелии вместе с Агентством занятости населения Сегежского района провели профориентационное занятие с подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Подростки узнали об услугах, оказываемых службой занятости, о возможности постановки на учёт в центре занятости населения, о важности осознанного выбора будущей профессии.

После окончания мероприятия несовершеннолетние прошли профориентационное тестирование, которое позволило молодым людям определиться в своих профессиональных предпочтениях и способностях к различным профессиям. Кроме того, они получили информацию о профильных учебных заведениях.

Подростки отметили пользу и значимость проведенного мероприятия, а также выразили благодарность организаторам.