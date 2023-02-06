Трудоспособного населения в Карелии осталось чуть более половины

Средний возраст населения республики вырос за последнее десятилетие на три года.

Как показала последняя перепись населения, средний возраст жителей Карелии составляет 42,6 года. По сравнению с предыдущей переписью, проходившей более десяти лет назад, он вырос на три года.

Эти данные сообщила 8 февраля в республиканском парламенте руководитель Карелиястата Ирина Мирошник. По ее словам, трудоспособного населения в республике осталось всего 54,6%. Во время переписи 2010 года эта доля составляла 61,2%.