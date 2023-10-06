Трудоустройство инвалидов обсудят на еженедельной планерке в мэрии Петрозаводска

С докладом перед жителями в прямом эфире выступит руководитель городского агентства занятости населения.

В понедельник, 9 октября, в мэрии карельской столицы состоится открытое планерное совещание, на котором выступит руководитель агентства занятости населения Петрозаводска Павел Фомин.



Он представит горожанам доклад на тему «Исполнение работодателями законодательства о занятости населения и квотирования рабочих мест для инвалидов».



Планерное совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.