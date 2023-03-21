Труп мужчины с проломленной головой обнаружен в поселке Карелии

Следователи проводят доследственную проверку по факту смерти мужчины в Пряжинском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Олонецкого межрайонного следственного отдела СК Карелии проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины.



Фото: СУ СК РФ по РК

По предварительным данным, 19 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома поселка Кинелахта Пряжинского района обнаружено тело мужчины 1965 года рождения, жителя Петрозаводска. По данным, полученным от судебно-медицинского эксперта, у погибшего имеется травма головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.