Труп нашли на пожаре в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел ночью 12 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 1.37 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Алексала на ул. Набережной. В 1.57 пожар ликвидирован.
Огнем повреждена одна из квартир на площади 10 кв м.
В квартире найдено тело.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее бабушка с ребенком пострадали на пожаре под Петрозаводском. Женщина сгорела.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
10.11.2019, 12:45
Аналитика
11.11.2019 14:35
Обществоведение
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
11.11.2019 12:39
08.11.2019 10:33
07.11.2019 17:14
07.11.2019 15:54
Чтиво
11.11.2019 09:00
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
08.11.2019 16:30
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии