Труп нашли на пожаре в Карелии

Пожар произошел ночью 12 ноября в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.37 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Алексала на ул. Набережной. В 1.57 пожар ликвидирован.



Огнем повреждена одна из квартир на площади 10 кв м.



В квартире найдено тело.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее бабушка с ребенком пострадали на пожаре под Петрозаводском. Женщина сгорела.