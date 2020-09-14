Труп обнаружили в Карелии на берегу реки Шуя

Полиция Пряжинского района Карелии устанавливает личность мужчины, тело которого нашли в деревне Нижние Виданы на берегу реки Шуя.

Сотрудниками отдела МВД России по Пряжинскому району устанавливается личность мужчины, труп которого обнаружен 12 июня на берегу реки Шуя у деревни Нижние Виданы Пряжинского района.

Приметы: возраст 20-45 лет, рост 176-182 см.

На теле имелась одежда: футболка синего цвета «Finn Flare» (размер L), фрагмент брюк «Whitney».

Полиция просит всех, кому что-либо известно, незамедлительно сообщить по телефонам: +7-906-207-75-88, (814-56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68.

