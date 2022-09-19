Труп пропавшего в Карелии рыбака обнаружен на берегу озера Сямозеро

В Карелии обнаружено тело мужчины 1956 года рождения, который ранее отправился на рыбалку и затем пропал.

Труп Александра Николаевича Б. 1956 года рождения был обнаружен на берегу озера Сямозеро. Тело рыбака нашла местная жительница. Об этом «Столице на Онего» сообщила участница поисков Елена Агеенко-Климова, представляющая отряд «Длинный берег».

В паблике отряда размещено сообщение о гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что 6 сентября Александр Николаевич Б. мог отправиться на рыбалку совместно другим мужчиной, труп которого в настоящее время обнаружен. Предположительно, они отправлялись на рыбалку на озеро Сямозеро. Их лодка затем была найдена перевернутой.