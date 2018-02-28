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Новости. Общество
21:30, 28 Февраля 2018

Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам

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"Это сцена, а не пляж" – написали пользователи о концертных костюмах Ани Лорак.

Совсем недавно поклонники восхищались фотографиями с шоу Ани Лорак "Дива". Тем не менее, несмотря на небывалый масштаб шоу, их мнение изменилось при виде некоторых сценических костюмов звезды, рассказывает eva.ru.

В свои 39 лет Ани Лорак является обладательницей роскошной фигуры, которую не стесняется показывать. Певица регулярно позирует перед камерами в облегающей открытой одежде, а для выступлений выбирает весьма провокационные костюмы.

Тем не менее для своей постановки Ани в целом выбирала более закрытые образы - критике за "недоодетость" подвергся лишь один из множества костюмов. Хотя некоторые поклонники и укоряли певицу за излишнее самолюбование, от качества постановки и продуманности образов сложно было не прийти в восторг.

Однако на еще нескольких новых фотографиях стало заметно, что свою любовь к сценическим костюмам, демонстрирующим стройную фигуру во всех подробностях, Лорак не забыла. Этим она разочаровала многих поклонников, которым давно надоели полуголые певицы: "Уж очень сильно начала показывать себя", "Эх, а мне так раньше нравилась милая Ани Лорак, а сейчас смотреть неприятно... грубоватая и вульгарная женщина", "Каролина ты Дивой была раньше, сейчас похожа на развратную женщину", "Как-то не очень такой вокал гробить безвкусными костюмами", "Тот факт, что она "забыла " надеть юбку, меня разочаровал", "Неприятно видеть полуголых певиц, это сцена, а не пляж".

Некоторые считают, что с помощью таких нарядов Лорак стремится подражать Ольге Бузовой, резко ставшей одной из самых популярных певиц, и не в последнюю очередь благодаря вульгарным порой нарядам.

Впрочем, хотя в повседневной жизни Лорак пытается не демонстрировать достоинства своей внешности слишком ярко, недовольные все равно находятся. Так, недавно Ани раскритиковали за наряд в спортивном стиле.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паша
2018-02-28 22:43:47
Лорак не идут такие наряды, или она опустится до Бузовой окончательно.....,да и сравнивать певицу Лорак с безголосой Ольгой,смешно и глупо....
Гость
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