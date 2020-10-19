Целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса

Школьников и студентов продолжают переводить на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике регионального правительства "Республика Карелия", за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены все классы в школе в поселка Ряймяля, один класс в школе поселка Боровой, два класса в кемской школе № 3, один класс в кондопожской школе № 6, два класса в кондопожской школе № 8, один класс в школе села Толвуя, один класс в школе поселка Чална-1, один класс в школе поселка Пряжа.

Новые случаи COVID-19 в СУЗах. Так, одна группа в Колледже технологии и предпринимательства, две группы в Петрозаводском медколледже и три группы в Петрозаводском колледже железнодорожного транспорта переведены на дистант.

Кроме того, на карантин из-за коронавируса перешли две группы детского сада № 1 в Пудоже, две группы в детском саду поселка Куркиеки и одна группа дошкольников в селе Паданы.

За сутки одна группа в детсаду поселка Куркиеки и одна группа дошкольников в поселке Ильинский Олонецкого района отправлены на карантин из-за ОРВИ.

К очной учебе вернулись ученики сортавальской школы № 4, 1 группа техникума городского хозяйства, две группы медколледжа и одна группа колледжа железнодорожного транспорта.

Ранее глава Карелии высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии.