Целый квартал в Петрозаводске пойдет под снос и новую застройку

В администрации столицы Карелии рассказали, зачем застройщик выкупает ветхие здания в районе Старой Кукковки.

В мэрии Петрозаводка заявили, что компания ООО "Специализированный застройщик "Нова-Инвест" занята выкупом и расселением ветхих построек, расположенных на улице Мончегорская.

"По информации застройщика, в настоящее время ведется работа по расселению ветхих домов по ул. Мончегорская. На данный момент уже выкуплено несколько ветхих домов. Также планируется разработка проекта планировки территории, ограниченной ул. Лыжной, ул. Мончегорской и ул. Чехова", - говорится в сообщении петрозаводской мэрии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".