Цена на квартиры в российских новостройках немного упала в мае: сравниваем по городам

Несмотря на стабилизацию спроса на первичном рынке, застройщики пока не рискуют повышать цены на новые квартиры, пишет «Коммерсантъ».

Средняя стоимость в новостройках на крупнейших региональных рынках России в мае показывает незначительное снижение.



Аналитики сомневаются, что в ближайшее время спрос или стоимость новостроек существенно поменяются, сообщает «Коммерсантъ».



Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России - это 16 городов-миллионников, а также Московская и Ленинградская области - в мае составила 140,6 тысячи рублей за квадратный метр.



Это на 0,2% ниже, чем в апреле. В целом, средняя стоимость новостроек в России сейчас составляет 119,2 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц этот показатель вырос на 0,18%, за год — на 3,64%. Среднюю цену квартиры в новостройках России аналитики оценивают в 6 млн рублей.



Наибольший рост средней стоимости новых квартир за последний месяц произошел в Челябинске, где цена предложения увеличилась на 1,3%, до 84,6 тысячи рублей за квадратный метр.



В Уфе прирост составил 0,9%, до 114,7 тысячи рублей за квадратный метр. В Краснодаре стоимость предложения увеличилась на 1%, до 94 тысячи рублей за квадратный метр.



В Казани — на 1,4%, до 142,2 тысячи рублей за квадратный метр. Одновременно в Самаре средняя стоимость за месяц сократилась на 1,3%, до 109,5 тысячи рублей за квадратный метр.



В Ростове-на-Дону — на 1,7%, до 120,3 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве новостройки сейчас стоят в среднем 319,8 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц, равно как и за год, этот показатель сократился на 0,7%.



В Санкт-Петербурге стоимость первичной недвижимости за месяц выросла на 0,7%, а за год — сократилась на 2,3%, до 230,3 тысячи рублей за квадратный метр.



Аналитики считают, что в ближайшем будущем стоимость квартир заметно не изменится, пишет федеральное издание.





