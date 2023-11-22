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Стало известно, какой будет цена за проезд в троллейбусах в Петрозаводске

Новости. Общество
07:40, 23 Ноября 2023
фото: © Инна Колыхматова / VK

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На рассмотрение в Петросовет был внесен проект городского бюджета на следующий год.

Несколько дней назад на рассмотрение в Петросовет был внесен проект бюджета на следующий год, а также на плановый период 25-го и 26-го годов. Главный финансовый документ города уже прошел проверку в Минфине Карелии и экспертизу в Контрольно-счетной палате, сообщили в паблике Петрозаводского городского Совета.

Согласно проекту нормативно-правового акта, доходы и расходы бюджета в следующем году запланированы в размере 9 млрд рублей. Больше половины всех доходов городской казны — межбюджетные трансферты из республиканского бюджета. Почти 80% всех расходов предлагается направить на решение социальных задач в сферах образования, культуры, спорта, молодежной политики и социальной поддержки населения.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис отметила, что на благоустройство в рамках проекта «Формирование городской среды» в 2024 году планируют потратить 60 миллионов рублей. На приобретение квартир для сирот — 80,6 миллиона рублей. И 42,4 миллиона рублей на создание детских технопарков в Университетском лицее и школе № 55. Кроме того, в следующем году планируется провести ремонт в школах № 3, 12, 29, 35 и 43.

Важным приобретением для города станут 27 троллейбусов. Оплата лизинговых платежей рассчитана на пять лет. Как отметили в источнике, стоимость проезда для горожан в электротранспорте решили оставить прежней — 38 рублей.

Кроме того, в 2024 году муниципалитет планирует завершить строительство конькобежной дорожки комплекса «Луми» и благоустройство Почтовой площади на Древлянке. Порядка 5,5 миллионов рублей предусмотрены на софинансирование проектов по программе поддержки местных инициатив.

«Совместно с депутатами фракции „Единой России“ мы приложим все усилия для проработки конкретных положений проекта. Важно, чтобы бюджет учитывал интересы горожан, оставался социально ориентированным и работал максимально эффективно», — написала в личном профиле Надежда Дрейзис.

Напомним, троллейбусный парк Петрозаводска в скором времени пополнится 15 машинами.

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