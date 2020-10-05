Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых

В Центре народного творчества начался набор на занятия на новый учебный год. Они проводятся для людей старше 18 лет бесплатно.

Как сообщили в Центре, петрозаводчанам предлагается несколько направлений:

- пение в хоре (семь коллективов на выбор)

- обучение языкам (карельскому и вепсскому)

- игра на кантеле

- танцы с Karjala

- выступления с карельским народным театром "Чичилиушку"

Занятия проводятся очно в "Центре народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" на площади Ленина, 2.

Детей принимают только в театр казачьей песни "Карусель". Коллектив состоит из 2-х групп: младшая от 3 до 7 лет, старшая от 7 до 15 лет. Дети занимаются в центре "Антошка" (Ровио, 15)

С информацией о коллективах можно ознакомиться на сайте Центра.