Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двухэтажный поезд "Мурманск – Санкт-Петербург" начнет курсировать через Петрозаводск с октября 3
Сегодня 06:40
Женщина убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за отца 5
05.10.2020 23:30
Сентябрь в России побил исторический рекорд по жаре 6
05.10.2020 19:40
13 школьников потеряли сознание во время линейки 2
05.10.2020 21:30
В Петрозаводске оштрафованы 13 водителей, проехавших по "встречке" 4
Сегодня 12:00

Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых

Новости. Общество
18:20, 06 Октября 2020
фото: © Центр народного творчества
Загрузка...

В Центре народного творчества начался набор на занятия на новый учебный год. Они проводятся для людей старше 18 лет бесплатно.

Как сообщили в Центре, петрозаводчанам предлагается несколько направлений:

- пение в хоре (семь коллективов на выбор)
- обучение языкам (карельскому и вепсскому)
- игра на кантеле
- танцы с Karjala
- выступления с карельским народным театром "Чичилиушку"

Занятия проводятся очно в "Центре народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия" на площади Ленина, 2.

Детей принимают только в театр казачьей песни "Карусель". Коллектив состоит из 2-х групп: младшая от 3 до 7 лет, старшая от 7 до 15 лет. Дети занимаются в центре "Антошка" (Ровио, 15)

С информацией о коллективах можно ознакомиться на сайте Центра.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-06 18:28:23
Театр казачьей песни ? Щас у либерастни истерика случится.
тетка
2020-10-06 18:57:46
новый, тебе в каждый угол плюнуть надо.
Андрей Поляков
2020-10-06 18:55:01
протестанутый, ну тебя то только туда и запишут, остальное то с 18 ти.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:19
Без политики
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 1
Российский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма попросил прекратить распространение буклета с рецептами.
"Это было великое закрытие!" 12
02.10.2020 12:50
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 18
23.09.2020 11:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»