Центр охраны лесов в Карелии открыл вакансия на 90 тысяч рублей

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов ищет десантников и начальников.

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов приглашает на работу сразу трех человек на руководящие должности, а также десантников-пожарных и их бригадиров.

Зарплата рядовых борцов с огнем «зависит от сложности и характера прохождения пожароопасного сезона, количества ликвидированных пожаров». Сколько предлагают начальству, знает проект «Жизнь и кошелек».