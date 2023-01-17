Центр охраны лесов в Карелии открыл вакансия на 90 тысяч рублей

Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов ищет десантников и начальников.
Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов приглашает на работу сразу трех человек на руководящие должности, а также десантников-пожарных и их бригадиров.
Зарплата рядовых борцов с огнем «зависит от сложности и характера прохождения пожароопасного сезона, количества ликвидированных пожаров». Сколько предлагают начальству, знает проект «Жизнь и кошелек».
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