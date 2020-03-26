Центр спортивной подготовки Петрозаводска закрыл все свои площадки из-за коронавируса

Бассейны, ФОКи, стадионы, тренажерные залы стали недоступны для жителей столицы Карелии.

Бассейны, ФОКи, стадионы, тренажерные залы стали недоступны жителям столицы Карелии.

"По распоряжению Главы Карелии от 25.03.2020 года мы приостанавливаем работу всех спортивных площадок и залов Центра спортивной подготовки с 28 марта (залы Физкультурно-оздоровительного комплекса - с 27 марта)", - сообщили в Центре.

Срок действия всех абонементов и сертификатов будет продлен после открытия, а для детских групп по плаванию будет назначена отработка, отметили в учреждении.

Центр спортивной подготовки объединяет крупнейшие спортивные площадки Петрозаводска: ВСЦ "Акватика", спорткомплекс "Курган", ФОК на Ключевой и центральный стадион "Спартак".

Ранее в Петрозаводске паспортная служба изменила режим работы и-за коронавируса.