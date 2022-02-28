Центр управления регионом получает жалобы населения Карелии о росте цен на 20-30%

Цены на отдельные продукты питания в Карелии выросли в последние дни на 20-30%, говорится в обращениях жителей республики в Центр управления регионом.

В ЦУР ответили, что «ответственные ведомства разбираются в ситуации».

«Сотрудники министерства экономического развития и промышленности обратились к гражданам с просьбой указывать в своих обращениях адреса магазинов, где зафиксирован резкий рост цен. Для того, чтобы направить материалы в Карельский УФАС России, необходимо указать точный адрес торгового объекта и конкретную информацию по нарушению», — говорится в сообщении.