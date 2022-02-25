Центр занятости в Карелии открыл «горячую линию» по трудоустройству беженцев с Донбасса

Центр занятости населения Карелии организовал Единую «горячую линию» по вопросам трудоустройства беженцев из ДНР и ЛНР, прибывающих в республику.
Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.
Телефон «горячей линии»: 8-814-2-55-91-58. Она работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Ранее власти Карелии определили места размещения беженцев в санаториях „Марциальные воды“ и „Белые ключи“, гостинице „Маски“ в Петрозаводске и в одном из учреждений Медвежьегорска. В общей сложности они готовы принять 300 человек.
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