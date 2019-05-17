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Новости. Общество
12:10, 17 Мая 2019
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Центр занятости возобновит выезды в Чалну, заявили власти

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Управление труда и занятости Карелии прокомментировало ситуацию с прекращением выездов в Чалну службы занятости для перерегистрации безработных.

Ранее мы писали, что жительница поселка в Пряжинском районе попросила помочь с решением проблемы – Центр занятости перестал ездить в Чалну и Эссойлу для перерегистрации безработных.

"В месяц я получаю меньше 10 тысяч. На дорогу приходится тратить около 2 тысяч рублей, чтобы добраться до центра занятости. Приходится ехать с пересадками. Иногда рейсы отменяют. А такси - слишком дорого. Если не приехать в назначенный день, можно лишиться выплат. Раньше пройти ежемесячную перерегистрацию можно было, помимо Пряжи, в Чалне и Эссойле. Сейчас (с 1 апреля) нельзя", – рассказала женщина.

В Управлении труда и занятости Карелии прокомментировали ситуацию.

"Сотрудники органов службы занятости всегда идут навстречу людям в подобных ситуациях, стараясь найти индивидуальное решение проблемы. Вопрос с возобновлением выездов в п. Чална Пряжинского района решен и находится на контроле у руководства управления",  – отметили в ведомстве. 

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Комментарии

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Сеня
2019-05-17 12:15:41
Зачем ездить то т, деньги тратить . Если рабочих мест практически нет . За копейки сами работайте . хм .
Гость
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