Центральный купол Казанского храма начали строить в Петрозаводске (ФОТО)

На Кукковке в Петрозаводске продолжают строить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери, сообщили в епархии.

В карельской столице приступили к строительству центрального купола Казанского храма.



Церковь возводят на пересечении улиц Ровио и Торнева по проекту петрозаводского архитектора Людмилы Беляевой.



«Здание высотой 15 метров будет каменным и крестово-купольным, по своей стилистике оно напомнит древние храмы Новгорода и Пскова», - ранее сообщали в епархии.

Стройка началась осенью 2012 года, выполнен «нулевой» цикл, на очереди строительство церковных стен.