Центробанк объяснил рост цен на продукты в начале года

Ускорение продовольственной инфляции в начале года во многом носит восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017-го – первой половине 2018 годов.

Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров по вопросу о ключевой ставке. Регулятор сохранил ставку на уровне 7,75%, заключив, что вклад повышения НДС в инфляцию оказался умеренным, передают "Ведомости".

ЦБ также объясняет подорожание продуктов подстройкой цен к произошедшему во втором полугодии 2018 г. ослаблению рубля. Как отмечает регулятор, цены на непродовольственные товары и услуги за последние 12 месяцев увеличились менее существенно, чем на продукты питания.

В январе инфляция в годовом выражении увеличилась до 5% впервые за два года после 4,3% в декабре. Ее ускорение было прогнозируемым из-за повышения с начала года ставки НДС и индексации тарифов на ЖКХ. При этом рост цен вписался в нижнюю границу прогноза ЦБ. Продовольствие в январе подорожало до 5,5% в годовом выражении, непродовольственные товары – на 4,5%.

В то же время в последнюю неделю января инфляция стабилизировалась на традиционных для зимы 0,1%. Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли незначительно – на 0,2 процентного пункта до 10,4%, хотя ожидания бизнеса были более негативными и выросли до максимума с марта 2015 г.