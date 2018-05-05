Центробанк отчитался о рекордных убытках по итогам года

Убыток Банка России по итогам 2017 года составил 435,3 млрд рублей.

Об этом говорится в годовом отчете Центробанка, опубликованном на сайте регулятора. Доходы ЦБ по итогам года составили 391 млрд руб., расходы — 758,5 млрд руб. Расходы банка за год выросли вдвое: по итогам 2016 года они составляли 386,4 млрд руб. Доходы за тот же период сократились почти на 50 млрд руб. с 430 млрд руб. в 2016 году. По итогам 2016 года Центробанк получил прибыль в размере 43,7 млрд руб., передает РБК.

В октябре 2016 года Министерство финансов прогнозировало, что ЦБ может закончить 2017 год с убытком, но оценивало его размер в 150 млрд руб. В последний раз ЦБ получил убыток по операциям в 1998 году, его размер составил более 27,8 млрд руб.

Доходы ЦБ формировались при структурном профиците ликвидности банковского сектора, говорится в отчете. Из-за снижения процентных ставок уменьшились процентные доходы, в то же время возросли процентные расходы по операциям абсорбирования ликвидности.

Другим фактором, приведшим к убыткам по итогам года, стали расходы на формирование резервов на возможные потери.

"В связи с проведением мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов Банка России увеличились расходы по формированию соответствующих провизий", — говорится в отчете.

Эти расходы, следует из отчета, выросли более чем в десять раз: с 29,6 млрд руб. в 2016 году до 385,6 млрд руб. Из них 313 млрд руб. пришлось на увеличение резервов по кредитам и депозитам в банках-резидентах. Это связано с ростом общего объема депозитов, которые ЦБ разместил в рамках санаций за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Также на финансовых показателях сказалось перечисление в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка, отметили в ЦБ. В отчете сказано, что это обернулось для регулятора расходами в размере 67,7 млрд руб.