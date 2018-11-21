Цены на бензин в Карелии опять растут, несмотря на соглашение с нефтяниками

Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске после временной стабилизации снова поползла вверх, вопреки обещанию правительства РФ, что "заморозка" оптовых цен повлияет и на розницу.

Об это свидетельствуют данные Карелиястата о ценах на автомобильное топливо по состоянию на 19 ноября.

Дизельное топливо в Петрозаводске за неделю подорожало, в среднем, на 1,4% – до 48 рублей 4 копеек за литр.

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